Al Teatro del Fuoco spettacoli solidali: donati oltre seimila euro alle associazioni

Quando si tratta di aiutare il prossimo, la città di Foggia non bada a spese. E lo dimostra quello che è accaduto con gli spettacoli organizzati dall’associazione culturale ‘Musica & sorrisi’, presso il ‘Teatro del Fuoco’.

Grazie ad un cartellone ricco di eventi per tutti i gusti e sempre sold out, sono stati raccolti 6.500 euro che sono stati donati alle realtà del territorio impegnate da anni con il sociale: dall’AIL all’ABC che svolge attività a sostegno delle famiglie con bambini cerebrolesi, da ‘I fratelli della stazione’ alla fondazione ‘Gli occhi del cuore’ che offre assistenza ai bambini sordo-ciechi, passando per l’associazione ‘Il Cireneo’ che a San Giovanni Rotondo offre ospitalità gratuita ai parenti dei pazienti oncologici ricoverati presso Casa Sollievo della Sofferenza e l’Accademia ‘MusicalArt’.

“Ogni anno attraverso i proventi del teatro doniamo quello che possiamo coinvolgendo sempre più associazioni o alternandole come fruitori del contributo - spiega Gianni Calabrese di ‘Musica & Sorrisi’ – che rappresenta un piccolo segnale di vicinanza a questo mondo di volontariato che ha un ruolo importante nella nostra comunità”.

Un impegno che verrà rinnovato anche per la prossima stagione in occasione dello spettacolo ‘Bis’ di Francesco Cicchella in scena sabato 6 maggio al ‘Teatro del Fuoco’.