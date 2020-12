3mila panettoni per gli 'eroi' del 2020: l'omaggio della Tatò Paride Spa agli operatori sanitari pugliesi

Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano si trova oggi ad affrontare una nuova sfida, imprevista e complessa nella gestione. Medici, Infermieri e personale socio-sanitario sono definiti gli “eroi” indiscussi di quest’anno ormai giunto al termine.

Le loro immagini in Tv, sui giornali e nei social mostrano volti segnati dalla stanchezza e dalle mascherine, mentre operano con passione e dedizione, lottando contro un virus che ha travolto il nostro paese, rischiando ogni giorno le loro vite. Tatò Paride spa azienda pugliese leader nella distribuzione organizzata, ha voluto dimostrare la sua riconoscenza con un gesto simbolico ma ricco di significato, consegnando circa 3000 panettoni ai 12 principali ospedali di Puglia, con la collaborazione di Soa Corporate, leader nella logistica integrata che, con i suoi mezzi ed i suoi collaboratori, ha fatto sì che la distribuzione avvenisse la sera di natale.

Le strutture raggiunte sono le seguenti: Ospedale Militare da campo e Ospedale Mons. R. Dimiccoli (Barletta), Ospedale V. Emanuele II (Bisceglie), Ospedale Bonomo (Andria), Policlinico Riuniti (Foggia), Ospedale Miulli (Acquaviva delle Fonti), Ospedale Santissima Annunziata (Taranto), Ospedale Perrino (Brindisi), Ospedale Vito Fazi (Lecce), Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXII (Bari), Mater dei Hospital (Bari).

Al pediatrico Giovanni XXIII di Bari sono stati inoltre consegnati dei doni ai piccoli pazienti ricoverati nella struttura con l’augurio per tutti, ma in primis per le loro famiglie, che il nuovo anno alle porte riservi gioie e tanta serenità. L’amministratore unico Bartolomeo Tatò della Tatò Paride spa: “Stiamo vivendo un momento epocale che coinvolge tutti da un punto di vista umano; occorre dunque tutta la nostra solidarietà per affrontarlo insieme. Ed è per questo che a tutto il mondo sanitario vogliamo esprimere la nostra gratitudine e crediamo che il modo più naturale per farlo sia un semplice ma sincero grazie".

L’azienda Tatò Paride spa ha partecipato ad altre iniziative solidali nel mese di Dicembre, in collaborazione con la “Caritas” di Bari e Barletta, con l’Associazione socio-culturale “Vaso Di Pandora” di Bari e con tante altre organizzazioni sociali radicate nel territorio. SOA Corporate consolida la partnership con Tatò Paride S.p.a. e conferma l’intento di sostenere e costruire valore nel suo territorio di appartenenza. SOA Corporate si impegna ogni giorno con passione per creare un network con tutte le realtà presenti sul territorio e cooperare per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo.