Pensionato vince 500mila euro al Superenalotto. Da San Nicandro la storia di Giuseppe: "E' il mio spazio per i sogni"

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5+1 del valore di 542.972,04 euro, realizzata nel concorso di martedì 31 agosto 2021. La giocata è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Nicola Mascolo 59, a San Nicandro Garganico.

È Giuseppe, nome di fantasia scelto dal vincitore, a raccontarci la storia della sua indimenticabile giornata e dei sogni che potrà realizzare per il suo futuro.

Giuseppe è un pensionato di 80 anni all’anagrafe, ma con il dinamismo e la tempra di un ragazzo. È un uomo responsabile che, oltre al lavoro, ha sempre messo in primo piano la famiglia.

Un marito premuroso, un ottimo padre e oggi un nonno amorevole che vuole il meglio per i suoi cari, ma anche un uomo disponibile e attivo, che crede nell’aiuto reciproco.

“Ho sempre pensato che ogni persona all’interno della famiglia abbia un compito preciso. Io, ormai in pensione, posso fare ancora qualche piccolo lavoretto, utilizzare il mio tempo per le commissioni ma, soprattutto, mi sento sempre responsabile del benessere economico della mia famiglia”.

A Giuseppe piace giocare, per lui è un modo per distrarsi e per passare del tempo con gli amici. Lo fa da 60 anni, destinando pochi spiccioli a quello che lui chiama “lo spazio per i sogni”.

Ed è con questo spirito che anche il 31 agosto, in una giornata come tante altre, Giuseppe gioca i soliti 2 euro e i suoi numeri, quelli legati alle date dei suoi familiari, persone che l’hanno sempre sostenuto e che rappresentano l’essenza della sua vita. Proprio quella sequenza di numeri lo decreterà vincitore di oltre 542 mila euro.

Alla scoperta della vincita, leggendo la notizia su Televideo, il fortunato vincitore, con la pacatezza di un uomo che sa gestire le proprie emozioni e a cui la lunga vita ha destinato gioie e sofferenze, esclama con il sorriso sulle labbra “Sono 60 anni che gioco, era ora!”

“Mi piace scherzare ma ricorderò per sempre quel momento! Sapere che i soldi serviranno ad aiutare economicamente tutta la mia famiglia mi ha dato una serenità infinita. La fortuna mi ha regalato ben più di quanto avessi mai immaginato. Sono rimasto a lungo a pensare alla faccia di tutte le persone che avrei fatto felici. È stata un’emozione che non pensavo di poter provare a 80 anni”.