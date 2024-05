Nasce a Foggia 'SuDonna', il podcast dedicato all'empowerment femminile

SuDonna è il podcast dedicato all’empowerment femminile che sarà presentato lunedì 20 maggio alle ore 10.30 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia. Il progetto è stato ideato da Fortore Habitat, sostenuto dalla Consigliera di Parità della Provincia di Foggia Assunta di Matteo, prodotto da Uvoices di Davide Vocale, in partenariato con APS Made in San Severo ed è finanziato dal bando 'Futura. La Puglia per la parità', che ha la finalità di promuovere la parità di genere e la decostruzione degli stereotipi. SuDonna è un viaggio interamente al femminile, emozionale e coinvolgente, che pone al centro lo sguardo delle donne per avviare un cambio di paradigma e orientare le comunità verso una nuova visione di futuro.

Lo fa attraverso il podcasting, un dialogo narrante pagine di vita vissuta che permetterà ai fruitori di entrare in punta di piedi nelle storie e nelle vite delle quattro protagoniste: Lidia Antonacci, imprenditrice agricola e titolare dell’azienda Mio Padre è un Albero, che ha un legame molto forte con la campagna; Maria Luigi Cirillo, pittrice e restauratrice, è stata coordinatrice regionale del settore dell’artigianato e del restauro della CIGL, coordinatrice provinciale per la Confartigianato di Donna Impresa, presidente di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), oltre ad aver costituito nel 2019 il Comitato per le pari opportunità del Comune di Foggia; Anna D’angelo, Dirigente Asl in pensione, è stata consigliera regionale e vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi, continua a sostenere le battaglie per l’emancipazione femminile; Maria Luisa Terrenzio, imprenditrice agricola, lavora nell’azienda di famiglia Prima Bio, si batte per la sostenibilità sociale e per il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Alla presentazione interverranno: la Consigliera di Parità della Provincia di Foggia Assunta di Matteo, il project developer di Fortore Habitat Francesco D’Andrea, la responsabile del progetto SuDonna Daniela Ugliola, le quattro protagoniste del podcast Lidia Antonacci, Maria Luigia Cirillo, Maria Luisa Terrenzio e Anna D’Angelo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Danila Paradiso.