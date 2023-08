Stupro di gruppo, 19enne violentata da sette ragazzi: anche Foggia non sta a guardare

Venerdì 25 agosto, a partire dalle 18, in piazza Giordano, in prossimità della libreria Ubik, si svolgerà un sit-in per sensibilizzare la città all'educazione al rispetto altrui, all'educazione alla sessualità e all'umanità. La manifestazione è stata organizzata da 'Arcigay Le Bigotte', in collaborazione con 'Biblion' di San Giovanni Rotondo e con l'associazione radicale Mariateresa Di Lascia: "Abbiamo deciso di scendere in piazza e manifestare perché lo stupro di gruppo di Palermo è la dimostrazione che non c’è alcun progresso, alcuna sensibilizzazione ed educazione dei giovani uomini Italiani" spiegano.

Gli organizzatori aggiungono: "In questi giorni si parla ovunque di questo argomento, moltissime le associazioni scese in piazza per ribellarsi e manifestare. Disumanità emerge dal loro gesto e dalle dichiarazioni emerse in seguito all’accaduto".

E ancora, si legge nel comunicato: "'La carne è carne', 'eravamo 100 cani sopra una gatta', sono le parole scritte dai ragazzi nelle chat di gruppo, parole prive di pentimento, parole che arrivano come delle coltellate, come se il dolore inflitto non fosse abbastanza".