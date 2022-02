Foggiano trasforma hotel in un Grande Fratello: 1 euro a notte per le coppie che si fanno riprendere h24

Una vacanza in albergo, dal costo massimo di cinque euro, con una piccola grande particolarità: tutto sarà filmato e trasmesso in rete. È la originale iniziativa dello Stupido Hotel di Rimini, che dal 2 al 29 giugno ospiterà le coppie che accetteranno di essere riprese h24 per l'intero soggiorno - che durerà al massimo 5 giorni - al prezzo di un euro a notte. Le riprese saranno trasmesse sui canali Twitch (l'intera giornata), Youtube e Facebook (12 ore al giorno) dell'albergo.

Migliaia le persone che hanno partecipato ai casting del foggiano Fabio Siva, gestore della struttura ricettiva e ideatore della originalissima azione di marketing. Siva vive in Romagna ormai da oltre 20 anni, ma è nato e cresciuto a Foggia, a Candelaro per la precisione, origine che in una precedente intervista rilasciata a Foggiatoday ha rivendicato con orgoglio.

La prima coppia scelta da Fabio è formata da Monika Martignani, 42 anni, originaria di Imola, impiegata logistica, e da Giovanni Bottiglieri, 43 anni, originario di Ferrara, ingegnere, residenti a Bologna. "Mi hanno colpito il modo in cui si sono posti davanti alla telecamera e la loro complicità. Sono convinto che l’entusiasmo e l’originalità debbano essere le caratteristiche principali dei protagonisti dello Stupido Hotel Show, che devono essere persone che hanno qualcosa di interessante da comunicare e da condividere con gli altri già lontano dallo schermo" si legge su Riminitoday.

Il 10 febbraio Fabio farà una comparsata nel corso della trasmissione Vite da copertina-Tutta la verità su… condotta da Elisabetta Canalis e in onda su Tv8 (canale 8 del digitale terreste e 508 di Sky) alle 8 per parlare dello Stupido Hotel Show. "Non sono riuscito a resistere alla tentazione di invitare Elisabetta Canalis a partecipare. Sta a voi scoprire che cosa mi ha risposto" confessa.