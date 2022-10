Abbandono dei rifiuti: droni, elicotteri e intelligenza artificiale nella strategia per contrastare il fenomeno

È stata presentata questa mattina, in Fiera del Levante, nella Sala 1 del Padiglione istituzionale 152, la strategia regionale contro l’abbandono dei rifiuti, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, del direttore del Cnr sulle Acque, Vito Felice Uricchio, e Fiorenza Pascazio delegata sezione Ambiente per Anci Puglia. La Regione Puglia è fortemente impegnata nella tutela ambientale e paesaggistica del proprio territorio e ha investito importanti risorse ai fini della vigilanza e controllo, del contrasto e della rimozione di cumuli di rifiuti abbandonati.

“Un fenomeno che, se non arginato in tempo e con misure adeguate – ha commentato l’assessore Maraschio - rischia di diventare di vaste dimensioni purtroppo, nonostante gli interventi significativi che come Regione Puglia stiamo mettendo in campo da tempo: si pensi che solo negli ultimi quattro anni sono stati conferiti ai comuni circa 30 milioni di euro solo per la rimozione dei rifiuti. E’ un fenomeno che stiamo affrontando in maniera complessiva con le analisi delle cause. Da oltre un anno, inoltre, presso la Regione Puglia, è insediato un tavolo tecnico per analizzare le cause e intervenire in maniera efficace. Sul piano della prevenzione, inoltre, sono tante le azioni che stiamo promuovendo e coordinando. Oggi, difatti, presentiamo la nostra strategia contro gli abbandoni dei rifiuti: si tratta di un quadro in cui si inseriscono tutte le azioni che sono e saranno messe in atto dalla Regione per il contrasto dell’annoso problema. Non soltanto azioni di repressione ma anche prevenzione, come la campagna di informazione. E non ultimo, un accordo con il Cnr e le forze dell’ordine, per la repressione e il contrasto”.

“La Regione Puglia si è dotata di un documento strategico per il contrasto al littering - ha spiegato Uricchio - particolarmente efficace e il nostro ruolo è quello di attuarlo al meglio utilizzando tutta l'innovazione possibile. Le forze dell'ordine dispongono di mezzi importanti come elicotteri e droni e con l'aiuto dell'innovazione, in particolare dell'intelligenza artificiale, e con la gestione integrata del dato che perviene dalle banche dati è possibile fare molto per la comprensione dei fenomeni e per un efficace contrasto. Dunque un’azione sinergica tra i diversi attori coinvolti nel contrasto all’abbandono dei rifiuti, tra cui i comuni:

“L’Anci Puglia –ha spiegato Pascazio di Anci Puglia Ambiente - ha dato un contributo importante di supporto e affiancamento alla Regione nella definizione di questa strategia. Ogni giorno, d’altronde, in ogni comune, ciascun sindaco e amministratore è impegnato quotidianamente e attivamente nella prevenzione, innanzitutto, nel contrasto e nella pulizia lì dove purtroppo i rifiuti sono stati già abbandonati”.