Alla Vigilia si allarga l’isola pedonale: centro cittadino chiuso alle auto e alle biciclette

L’isola pedonale si allarga alla Vigilia di Natale. Sulla scorta dell’ordinanza sindacale n. 8 del 15 dicembre, successivamente modificata solo nella parte relativa ai dj set e all’intrattenimento musicale in genere, il dirigente del Settore Mobilità e Traffico del Comune di Foggia, Romeo Delle Noci, comandante della Polizia Locale, ha firmato oggi l’ordinanza dirigenziale che dispone appositi provvedimenti di circolazione nel centro cittadino.

In considerazione della pedonalizzazione temporanea di alcune aree, ulteriori rispetto a quelle permanenti già esistenti, nella sola giornata del 24 dicembre, scattano chiusure e divieti di sosta dettagliati nel provvedimento. La diversa regolamentazione del traffico partirà dalle 9 di mattina, contemplati i tempi tecnici del transennamento. I provvedimenti di circolazione, disposti a tutela dei pedoni che si riverseranno nel centro cittadino, saranno validi fino alle 21.

Nelle aree pedonali già istituite e in quelle temporanee, nella medesima fascia oraria, vigerà anche il divieto di circolazione di velocipedi e veicoli ad essi assimilati.

Strade e piazze chiuse al traffico

Dalle 9 alle 21 del 24 dicembre saranno chiuse al traffico veicolare, e vale anche per i velocipedi ed i veicoli assimilati, le seguenti strade e piazze: via Diomede; piazza Giordano; corso Cairoli; via Santa Maria della Neve; via Lanza (compreso il viale di raccordo con piazza Cavour); Via la Greca; via Oberdan; vico al Piano; vico Teatro; corso Garibaldi (tratto compreso tra via Oberdan e via Polare); via Dante; corso Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra via Diomede e via Arpi); piazza Federico II; via Duomo; piazza del Lago; piazza de Sanctis; via Bruno; vico del Tesoro; piazza XX Settembre; via San Lorenzo; via Valentini Vista Franco; Largo degli Scopari; piazza Marconi; piazza Cesare Battisti; piazza Mercato; pista ciclabile di piazza Cavour nel tratto da via Torelli a corso Giannone.

In via Mele e in Corso Garibaldi, nel solo tratto compreso tra piazza Martiri Triestini e via Polare, è autorizzato il transito ai soli veicoli in ingresso e in uscita dal Parcheggio Russo.

Il traffico veicolare verrà dirottato nelle strade limitrofe.

Divieto di sosta con rimozione forzata

Sempre dalle 9 alle 21 del 24 dicembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze: piazza Giordano; via Santa Maria della Neve; corso Cairoli; corso Garibaldi nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Polare; via Duomo; piazza de Sanctis; piazza del Lago; piazza Federico II; piazza Marconi; via Dante; via Valentini Vista Franco; Largo degli Scopari; piazza XX Settembre; piazza Mercato.

La sosta in via Mele sarà consentita esclusivamente ai mezzi autorizzati e ai diversamente abili, come da segnaletica stradale.

Stalli di sosta per diversamente abili

In sostituzione degli stalli di sosta per diversamente abili esistenti all’interno dell’area interdetta al traffico e alla sosta, saranno predisposti 2 stalli di sosta per diversamente abili in via M. Angiolillo, lato sinistro; 2 in via Matteotti, lato destro, dopo l’intersezione con vico Freccia; 2 all’interno del parcheggio La Maddalena.