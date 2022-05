Una stele in memoria dei 'monumenti' dell'antimafia sociale, Falcone e Borsellino

Una stele in memoria di due 'monumenti' dell'antimafia sociale, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E' quella che è stata inaugurata quest'oggi, presso il comune di Stornarella: l'opera è stata dedicata ai giudici Falcone e Borsellino, agli uomini delle loro scorte e alle vittime di tutte le mafie.

All'evento hanno preso parte il sindaco Massimo Colia, Daniela Marcone vicepresidente nazionale di Libera, gli alunni dell'istituto 'Aldo Moro' e del Liceo scientifico 'Federico II'. Hanno partecipato alla cerimonia oltre agli Amministratori comunali, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale, la Sezione dei Cinque Reali Siti dell'Ansi - Associazione nazionale Sottufficiali d'Italia, con il presidente Nicola Ferraro, le Associazioni locali e numerosi cittadini. Il parroco Don Angelo ha poi benedetto il monumento donato dai fratelli Salvatore e Nicola Matera. "Abbiamo deciso di installare la stele all'ingresso della casa comunale perché è il luogo simbolo della rappresentanza di tutta la comunità e per fare in modo che chiunque passi possa riflettere su quanto sia importante vivere nella legalità e nella giustizia, ricordando chi per lotta alla mafia ha perso la vita" dichiara il primo cittadino Massimo Colia.