C?è anche l?avvocato foggiano Stefano Mele nel comitato 'Etico-Giuridico' dell?Arma dei Carabinieri insediatosi ieri a Roma. L?organo collegiale, istituito per la prima volta a livello nazionale, affiancherà l?Arma con funzioni di alta consulenza strategica, etica e giuridica. Presidente è il comandante generale dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi; a farne parte eminenti personalità del mondo accademico e della magistratura.

Per citarne alcune: dal prof. Giovanni Maria Flick, nominato vicepresidente del Comitato, al già ministro e vicepresidente dell?Università Luiss, la prof.ssa Paola Severino, quindi Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l?Università 'Roma Tre', Silvia Ciucciovino, consigliera esperta del Cnel, Adelisa Corsetti, Viceprocuratore generale presso la Corte dei Conti, Rosanna De Nictolis, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Maurizio Greco, avvocato dello Stato presso l?Avvocatura Generale, Giuseppe Maizzi, presidente della Corte Militare di Appello. Diciotto il numero massimo dei componenti il Comitato, con possibilità di essere integrato da ulteriori esperti in relazione a specifiche contingenze.

?E? per me un grande onore entrare a far parte di un organo di siffatta importanza accanto a nomi di grandissimo prestigio e caratura? dichiara l?avvocato Mele. ?Certamente mi è chiara tanto la rilevanza del compito a cui sono stato chiamato quanto il valore della mission del neoistituito Comitato. Siamo pronti, naturalmente, ad offrire all?Arma dei Carabinieri tutto il nostro supporto, con il massimo dello spirito di servizio nei confronti dei nostri militari e del Paese?.

Nato a San Giovanni Rotondo il 7 dicembtre 1978, Stefano Mele è avvocato e partner a Roma dell?affermato studio legale internazionale 'Gianni & Origoni', dove ricopre il ruolo di responsabile del dipartimento Cybersecurity Law e co-responsabile del dipartimento Privacy occupandosi, su scala internazionale, degli aspetti politici, strategici e legali dell?impatto delle tecnologie sulla vita dei cittadini, sulle imprese e sulla sicurezza nazionale.

È, inoltre, il presidente dell?Autorità Ict della Repubblica di San Marino. Tra le numerose cariche ricoperte, Mele è anche professore a contratto di ?Diritto e Politiche del Cyberspazio per la Sicurezza Nazionale? presso la Facoltà di Scienze Giuridiche della Sicurezza dell?Università degli Studi di Foggia e Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Nel 2020 ha partecipato al prestigioso International Visitors Leadership Program (Ivlp) del Dipartimento di Stato americano.