"Stasera vi do un appuntamento amoroso", deputata leghista contro lo spot di Gianna Fratta: "Parole di cattivo gusto"

Un post con ironiche allusioni per pubblicizzare un concerto. Allusioni che non sono piaciute per niente a una deputata leghista. Da qui è nata la polemica che ha coinvolto Gianna Fratta, direttrice d'orchestra foggiana, da poco nominata direttrice della Fondazione orchestra Sinfonica Siciliana, per un post su Facebook dello scorso 29 ottobre relativo al concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana in programma al Teatro Politeama di Palermo, che ha dato il via alla 62esima stagione sinfonica.

“Alle 21.00 stasera vi do un appuntamento amoroso. No perditempo. Solo veri interessati ad esperienze di gruppo eccitanti, appassionate e piene di musica. Tutto in diretta streaming. Non dovete fare un viaggio fino a Palermo per vivere la magia del concerto di Schumann suonato da Martha Argerich, sentire il suono dell’orchestra Sinfonica Siciliana, vedermi dirigere, ascoltare il famoso Secondo di Rachmaninov suonato da Rivera e gustarsi l’esplosione dell’Uccello di fuoco. Il tutto in diretta!".

“Ogni cosa - si legge nel post - vi meraviglierà, soprattutto la forza e l’energia, la perfezione, la poesia di una donna venuta non si sa da quale galassia, che a 80 anni riesce a tirare fuori l’anima da dei tasti. Martha Argerich. Un nome dietro cui c’è il talento più cristallino, la musicalità più autentica, la passione più bruciante, la dolcezza più disarmante. Credo che si possa amare, anche da donna, un’altra donna”.

“Io provo questo per lei, un amore autentico, una stima e una ammirazione senza confini nel vedere una persona che alla sua età sta tutti i giorni ore ed ore a studiare, a cercare un suono ancora più ultraterreno su uno strumento a percussione come il pianoforte. Una donna che ha superato tutto, malattie comprese, suonando. Studiando. Senza accontentarsi. Una donna che non può vivere in una stanza senza pianoforte. Una donna per la musica. Ogni volta da lei imparo la forza della vita, la potenza dell’arte. Grazie Martha di inaugurare la 62esima stagione sinfonica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Palermo ti aspettava da 30 anni. E noi aspettiamo voi stasera! Tutti in prima fila”.

"Parole di cattivo gusto, fuori luogo", ha sentenziato Marianna Caronia, parlamentare leghista all'Assemblea regionale siciliana. "Forse l'avrà considerata una 'simpatica' boutade pubblicitaria, ma le parole utilizzate indicano una gran confusione tra ruoli pubblici e privati".

Come riporta Ansa, la Caronia chiede anche la "testa" della direttrice d'orchestra foggiana: "Oltre a toni decisamente inappropriati per chi svolge una funzione pubblica lautamente retribuita con fondi pubblici vi è anche la gravità formale del rimando ad un canale privato per seguire la diretta streaming della Fondazione, quando quest'ultima possiede propri strumenti e canali di comunicazione. Insomma, con poche parole pubblicate su Facebook la Direttrice Fratta è riuscita a fare una pessima figura che ricade inevitabilmente sulla prestigiosa struttura culturale".

E poi conclude: "Un motivo in più perché il governo regionale, a partire dal Presidente e dall'Assessore al turismo, provvedano con estrema urgenza ad ascoltare l'appello rivolto dalla quasi totalità dei maestri d'orchestra, nominando il CdA della Fondazione e permettendo così di riprendere un normale percorso gestionale, che si spera ponga fine a certi eccessi e sbandate dell'attuale dirigenza".