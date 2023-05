La locomotiva della villa comunale cambia location: sarà restaurata e spostata vicino la stazione

La Fondazione Fs italiane, in sinergia con le competenti strutture di Trenitalia, Rfi e Sistemi Urbani, con il supporto del Comune di Foggia e su input di alcune associazioni del territorio, undici in tutto, entro la prossima estate - come già annunciato nell'ottobre scorso su queste colonne - procederà alla valorizzazione e al restauro conservativo della centenaria locomotiva a vapore 880.009, dal 1985 monumentata presso la Villa Comunale di Foggia in ricordo dei ferrovieri caduti durante i bombardamenti del 1943.

In occasione dell'80esimo anniversario, la locomotiva verrà completamente restaurata come nelle condizioni d'origine e collocata presso un'aiuola appositamente realizzata di fronte la stazione ferroviaria.