La zona rossa non ferma gli spostamenti in Puglia: è la prima regione in cui lo stop del Governo ha inciso di meno

La zona rossa non ferma gli spostamenti in Puglia. Davvero impercettibile il calo: il 2% in meno rispetto alla settimana gialla antecedente alle misure restrittive e un meno 10% rispetto al periodo pre-Covid. E ancora, 'City Analitycs-Mappa mobilità' di Enel X e Here Tecjnologies, ha registrato un incremento del 104% rispetto al lockdown del 2020.

La Puglia si conferma così la regione italiana in cui lo stop del governo ha inciso di meno. Una variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi impercettibile