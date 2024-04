Associazioni foggiane si autotassano per l'autismo: "Regaliamo uno sportello al Comune di Foggia"

Associazioni foggiane unite nella giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Ieri sera, 2 aprile, spettacolo al Teatro Giordano di Foggia con il ricavato raccolto per consentire al Comune di Foggia di aprire uno sportello per le famiglie dei ragazzi ai quali è stato diagnosticato lo spettro sull'autismo. "Un progetto di supporto con tutti i professionisti della città. Portarli al lavoro e in mezzo alla gente li esalta e li fa crescere, abbiamo scoperto terreni meravigliosi da arare e seminare" il commento di Maurizio Alloggio dell'associazione IFun