Il 'Bentornato' a chi è andato via: 10mila residenti in meno in 20 anni, più famiglie e meno componenti

L'iniziativa del gruppo 'Italia del Meridione' e del consigliere comunale Pasquale Cataneo, di accogliere in stazione, il 22 dicembre, i foggiani ritornati in città per le festività natalizie, ha riscosso gli apprezzamenti di chi, in piazzale Vittorio Veneto, è stato salutato con un 'Bentornato'.

"Grazie per l'accoglienza alla stazione di Foggia. Io come tanti e con tanto dispiacere, abbiamo lasciato la nostra città in cerca di un futuro, sperando un giorno di riportare quel futuro nella nostra città"

Scopo del sit-in, dimostrare l’attenzione personale e comunitaria per chi è stato "costretto" a lasciare la città per motivi di studio, lavoro o familiari: “E’ stato un segno tangibile dell’attenzione verso i nostri concittadini, giovani e non, purtroppo indotti ad andare via dalla nostra città e dall’intera Capitanata per molteplici ragioni ma, prioritariamente, per la mancanza di sbocchi occupazionali" il commento del referente provinciale IdM, Francesco Russo: "Tutto ciò li strappa agli affetti familiari e, nel contempo, impoverisce sempre più dal punto di vista sociale ed economico, la nostra comunità in quanto i nostri concittadini accrescono con le loro capacità, lavoro e impegno altri contesti territoriali più attraenti dal punto di vista occupazionale e con una migliore qualità della vita. Risvolto negativo è il forte decremento demografico e socio-economico di Foggia e dell’intera provincia da noi denunciato e per il quale agiamo”.

Negli ultimi venti anni il capoluogo dauno ha perso circa 10mila abitanti. E' aumentato il numero di famiglie - da poco più di 52mila a 63.500 - ma si è abbassata la media dei loro componenti da 2,93 del 2003 a 2,29 del 2022.

La maggior parte dei nuovi emigranti sono giovani, formati e/o con un elevato grado di istruzione, ma stanno aumentando anche nella fascia meno giovanile, che partono per cercare lavoro al Nord. "L’ultima posizione sulla qualità della vita, raggiunta per la terza volta in circa 20 anni, conferma una tendenza che come Italia del Meridione affermiamo sia da contrastare e invertire subito per far sì che si attui, nulla di più e nulla di meno" sottolinea il referente cittadino Michele Cataneo.