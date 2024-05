La 'Scialara' a Vieste tra le 15 spiagge migliori d'Europa: "Rappresenta il nostro spirito comunitario"

C'è il Gargano a rappresentare l'Italia nella classifica delle migliori spiagge d'Europa, stilata dalla piattaforma European Best Destinations.

Al primo posto si piazza la baia di Ghajn Tuffieha a Malta, seguita dalla spiaggia di Monte Clérigo (in Portogallo) e da quella di Oludeniz, in Turchia.

Sono soltanto due le spiagge italiane presenti nella classifica, una delle quali è la Scialara di Vieste, che si piazza al dodicesimo posto, davanti alla spiaggia di Grado, in Friuli-Venezia Giulia.

"È una delle spiagge principali e più belle di Vieste. Nota anche come 'Spiaggia del Castello' è riconoscibile per il suo 'Pizzomunno', un gigantesco monolite che è sicuramente uno dei simboli della città di Vieste. Questa bellissima spiaggia di sabbia fine e dorata di quasi 5 chilometri è perfetta per le famiglie. Il mare è calmo e la pendenza è dolce", si legge nella descrizione.

"Le nostre splendide spiagge non solo continuano a catturare il cuore di chi le visita, ma vengono riconosciute ancora una volta a livello europeo. Questa è una testimonianza tangibile della bellezza mozzafiato e della unicità del nostro territorio. La Scialara, con il suo Pizzomunno a fare da guardiano, è una icona che rappresenta non solo la nostra spiaggia, ma anche le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro spirito comunitario", ha commentato il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.