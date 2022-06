Libere dalla violenza e pronte 'A risalir le stelle': il riscatto delle donne di 'ConfiDance'

Un cammino di rinascita, in risalita: dal baratro della violenza a risalir le stelle. Ed è questo il nome dello spettacolo conclusivo del progetto ‘ConfiDance’ dedicato alle donne vittime di violenza (qui il progetto)

Lo spettacolo - di grande impatto emotivo, per immagini e metafore - si è tenuto ieri, sabato 25 giugno, sul palco dell’Auditorium di Santa Chiara ed è il frutto della serie di incontri di danza e di teatro, finanziati dalla fondazione Megamark. A mettersi in gioco sono state donne di Capitanata, vittime di violenza desiderose di intraprendere un percorso di ‘fuoriuscita’ dalla spirale di sopraffazione e di consapevolezza di sé. Lo spettacolo ‘A Salire le Stelle’, liberamente tratto dalla Divina Commedia ha rappresentato un momento importante per le partecipanti, che in questa sessione di incontri hanno provato a ‘ritrovarsi’ grazie alle lezioni impartite dalla OrEx Dance Tribe e col supporto dell'associazione Impegno Donna.

