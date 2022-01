Santino Caravella positivo al Covid, rinviato lo spettacolo di beneficenza per l'acquisto di ludobarelle ai bambini del Riuniti

Doveva essere una serata ricca di risate per donare un sorriso ai piccoli ricoverati presso il Policlinico di Foggia, ma verrà rimandata a causa del risultato positivo del tampone effettuato dal comico Santino Caravella.

Viene rinviato a data da destinarsi, quindi, lo spettacolo di beneficenza organizzato dal Lions Club Foggia Federico II di Svevia e previsto per mercoledì 5 gennaio.

Con il ricavato dello spettacolo, il Lions Club avrebbe donato delle ludobarelle ai bambini del Policlinico di Foggia: barelle che diventano automobili magiche che accompagnano i bambini verso cure lunghe e dure da affrontare, elementi che farebbero felici i tanti bambini ricoverati a Foggia.

Il comico foggiano conosciuto per la partecipazione in programmi come “Made in Sud” (RaiDue), “Comedy Central” (SKY) e la conduzione di programmi come “Challenge 4” su Rai4, assicura dai suoi canali social che sta bene.