Aule sovraffollate all'Uni Fg. Gli studenti: "Non si può andare avanti". Il Rettore: "Problema serio"

I corsi di laurea aumentano, gli spazi restano gli stessi: Link Foggia chiede un ampliamento dei luoghi di lezione. Limone promette che entro metà novembre si avranno nuove aule. Come spiega Francesca Stella, referente di Link Foggia, negli ultimi anni l'Università di Foggia ha introdotto almeno 10 nuovi corsi di laurea. Di contro gli spazi sono rimasti gli stessi, il numero di aule è insufficiente e non si può più andare avanti. Dopo due anni di pandemia e di didattica a distanza sarebbe anche impensabile reintrodurre le lezioni da remoto.

Per Link una buona soluzione sarebbe scaglionare le lezioni, dividendo le lezioni almeno in più fasi, così evitando un sovraffollamento delle aule. L'acquisizione della caserma Miale non avrebbe risolto in alcun modo il problema perché, la maggior parte della superficie sarà utilizzata per ospitare uffici amministrativi.

Il Rettore Pierpaolo Limone tranquillizza gli studenti: sicuramente entro metà del mese prossimo si avranno a disposizione nuovi spazi e si continuerà a lavorare per ampliare ulteriormente il numero di aule.

Queste scelte da parte dell'Unifg sono palliativi momentanei. È necessario avere un'interlocuzione con la Regione Puglia per poter acquisire in modo stabile, spazi a disposizione dell'università.