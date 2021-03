Cambia l'insegna dell'aeroporto Gino Lisa

I lavori sono cominciati questa mattina. Non cambierà tantissimo ad eccezione delle luci: l'insegna si illuminerà grazie a dei faretti. Resteranno lo sfondo blu e l'insegna bianca

In attesa del completamento della pista, vale a dire del manto di copertura - ultimo strato di asfalto - e della installazione delle luci ausiliarie, il Gino Lisa si porta avanti con i lavori e cambia l'insegna.

I lavori sono cominciati questa mattina. Non cambierà tantissimo ad eccezione delle luci: l'insegna si illuminerà grazie a dei faretti. Resteranno lo sfondo blu e l'insegna bianca.

Si aggiunge un altro tassello in vista della inaugurazione dopo che il 17 marzo scorso ll'Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha sorvolato l'aeroporto per il collaudo del Vor e dei Papi (leggi qui).