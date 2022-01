Sosta gratuita per le persone disabili: "Il Comune si adegui alla nuova normativa"

“Abbiamo chiesto ufficialmente al Comune di Foggia di recepire le disposizioni del nuovo Codice della strada, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, e predisporre la sosta gratuita all’interno delle strisce blu per i veicoli delle persone disabili”.

Lo comunica Giovanni D’Elia, presidente dell’Adicosum di Foggia, che aggiunge: “Come è noto, la sosta nei parcheggi contrassegnati dalle strisce blu, con le novità introdotte, è ora gratuita senza limitazione di tempo per le persone con disabilità, nel caso in cui i posti loro riservati risultassero esauriti e già occupati. La normativa prevede che tale possibilità, nelle ipotesi sopra evidenziate, debba essere recepita dall’apposito regolamento comunale. Attualmente, però, il regolamento del comune di Foggia prevede la gratuità riferita alla sosta per un massimo di 15 minuti, ossia un sosta momentanea e temporale.

Per questo - sottolinea il presidente d’Elia - abbiamo inoltrato una richiesta scritta alla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia per apportare le modifiche necessarie allo stesso regolamento, affinché anche nella nostra città possa essere predisposto questo importante servizio, molto atteso dei cittadini con disabilità e opportunamente introdotto dalla nuova normativa. Crediamo sia doveroso garantire un servizio di grande senso civico e utilità, soprattutto in un periodo così difficile complicato, come quello che si

vive da due anni a causa della pandemia sanitaria, dove i disagi e le problematiche per le persone con disabilità risultano acuite ed aggravate”.