Parcheggi e piste ciclabili, il progetto di D’Anelli al posto della ferrovia Rodi-San Menaio: era il 27 gennaio 2022

A Rodi Garganico continua a tener banco il tema della soppressione della tratta ferroviaria per San Menaio. A riaccendere il dibattito sull’argomento, spinoso e divisivo, ci ha pensato Michele Azzellino. Il capogruppo in Consiglio comunale di ‘Svoltiamo insieme’, ha tacciato il sindaco di aver fatto proclami che non avrebbero trovato riscontro nei fatti, lanciati, “no per non anticipare qualcuno o qualcosa, ma semplicemente per recuperare consenso” ha sottolineato. Il riferimento è al post del primo cittadino del 27 gennaio 2022, con tanto di ‘mi piace’ di Annamaria Fallucchi, promotrice, insieme a imprenditori e vacanzieri, della raccolta firme che in solo pomeriggio ha raggiunto quota mille, vicina oramai alle 2mila sottoscrizioni.

“Da troppi anni si estendono da Costa Ripa (Rodi Garganico) a Calenella (San Menaio-Peschici) deturpando il paesaggio naturale, ostacolando la piena fruizione delle meraviglie costiere e limitando lo sviluppo delle attività locali, a fronte di un utilizzo estremamente esiguo del treno su questa tratta. Tanti residenti, turisti, operatori alberghieri, ristoratori e balneari condividono il sogno di un litorale libero, accessibile e sicuro, capace di riflettere l'essenza autentica del Gargano. Per raggiungere questo obiettivo, chiediamo con forza la dismissione dei binari ferroviari con la conseguente creazione di un nuovo spazio: un viale alberato e illuminato, dedicato a pedoni e ciclisti, che restituisca alla comunità la bellezza naturale che le appartiene”

Nel post del 27 gennaio 2022 dal titolo ‘Fatti non sogni’, il quattro volte sindaco con un passato nel Popolo delle Libertà di Silvio Berlusconi, aveva espresso soddisfazione per la realizzazione del nuovo progetto sulla Rodi-San Menaio, “dove è prevista la soppressione della linea ferroviaria che avrà capolinea alla stazione di Rodi. Da Rodi a San Menaio saranno realizzati parcheggi e piste ciclabili. Questo è il futuro il resto lascia il tempo che trova”.

A distanza di un anno e mezzo, però, il funzionario di Ferrovie del Gargano si è visto costretto a ritornare sulla questione: “Il discorso mio, e lo dico senza tema di smentita, è nato per due motivi: il primo perché ad un certo punto eravamo anche in campagna elettorale e quindi con l’esperienza che ho, politica, e di uomo, ho bruciato la notizia a qualche sprovveduto… A gennaio 2022 io dissi quello che ho scritto e cioè che sarei felice che per quanto riguarda la ferrovia Rodi-San Menaio nel futuro si potesse trovare un’altra soluzione”.

Per Azzellino, invece, D’Anelli non aveva e non avrebbe tuttora alcun progetto. “Noi dicemmo che non era plausibile che lei avesse quel tipo di progetto e oltretutto sapendo che il Comune di Vico, in quella occasione, non era al corrente delle sue dichiarazioni. Quindi, eravamo certi che si trattava solo ed esclusivamente di propaganda elettorale. Capisco e capivo quali sono le difficoltà ma davanti all’evidenza, davanti alle carte, verrà sempre smentito, ripetutamente. E’ l’ennesimo suo, ulteriore, flop politico”.

Cosa non avrebbe potuto prevedere a gennaio 2022 il primo cittadino, lo spiega il consigliere comunale d’opposizione: “Che in pieno agosto, cittadini e imprenditori, hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica la questione, raccogliendo nel giro di 24 ore quasi 1500 firme. Azione giusta o sbagliata, non sta a me e a lei giudicare. Quando sono i cittadini ad esprimersi chiaramente, l’unica cosa utile che dovrebbe fare è ascoltarli. Era d’accordo anche lei all’epoca, aveva un progetto per smantellarla. Ora non ce l’ha più? Come mai? Non gli è riuscito il gioco di prestigio o è stato richiamato all’ordine nel frattempo?”

Sibillino il post comparso il giorno successivo sul profilo Facebook del primo cittadino:

"La frustrazione è tanta perché la malattia è irreversibile!”.

L’intervento del consigliere comunale d’opposizione, nonché ex candidato sindaco, è successivo alla diretta Facebook dell 19.12 del 22 agosto, quando D’Anelli ha raccontato di una telefonata ricevuta dalla senatrice Fallucchi, di un’ora e un quarto: “A gennaio 2022 ho detto che io auspico, in un futuro, che la tratta da Rodi a San Menaio, potrebbe essere sgombra per creare altro, ma ho anche aggiunto che questo è un fatto possibile in virtù di una trattativa, in virtù di un ragionamento tra la politica, i sindacati, l’azienda, innanzitutto, Ferrovie del Gargano. Se c’è la possibilità di fare un discorso diverso sulla Rodi-San Menaio, perché no, che ben venga, però attenzione: dovete fare il patto con l’oste. Il sedime ferroviario è di proprietà di Scarcia e che è una concessione fino al 2065. Il sindaco di Rodi ha detto: se c’è una situazione concordata con la società, con le istituzioni, con i sindacati e ci si alza dal tavolo con la soluzione per tutti che va bene al territorio, io sono il primo a firmare”.