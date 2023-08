Sold out all’Anfiteatro Augusteo di Lucera per la 40^ edizione del Torneo delle Chiavi.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sold out all’Anfiteatro Augusteo per la 40^ edizione del Torneo delle Chiavi, organizzata dall’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera in collaborazione con il Comune di Lucera e andata in scena sabato 12 agosto. Ad aggiudicarsi il Palio della Città (realizzato dall’artista Mosè La Cava, caratterizzato dai colori blu e oro e dalle chiavi, simbolo del legame con Santa Maria Patrona) è stata Porta Foggia, guidata dal Capo Porta Massimo Petti. Il risultato è stato conteso fino alla fine con Porta San Giacomo perché, come lo scorso anno, c’è stato un ex aequo per il primo posto: le due porte hanno dovuto sfidarsi in un’ulteriore gara scelta tramite sorteggio, il lancio del tronco (nel 2022 a duellare per la vittoria erano state Porta Troia e Porta San Giacomo).

La porta detentrice del Palio, Porta San Giacomo, si è quindi aggiudicata il secondo posto, seguita da Porta Troia, Porta San Severo e Porta Albana. Gli atleti delle cinque porte hanno gareggiato - sotto l’occhio attento e vigile degli arbitri Umberto Cifaldi, Massimo Trivisonne e Melina Pitta - sfidandosi nei giochi medievali: il super acclamato tiro alla fune che crea sempre molta suspense, l’albero della cuccagna con i velocissimi giovani in gara, il tiro con l’arco che richiede grande concentrazione, la corsa coi sacchi e il lancio del tronco che vedono protagoniste le donne. Novità dell’edizione 2023 è stato il lancio dell’ascia che ha visto in gara i capi porta. La serata ha registrato una grande e sentita partecipazione di pubblico, coinvolto dall’esperto e coinvolgente presentatore Vito De Girolamo.

A fare da intermezzo tra un gioco e l’altro sono stati i balletti medioevali di Danzarte con le coreografie di Daniela Bognani. Le scenografie e gli allestimenti sono stati curati da Giuseppe Grasso e Francesco Tozzi, i testi del Torneo delle Chiavi da Giuseppe Di Sabato. A precedere il Torneo delle Chiavi 2023 è stata la benedizione del Palio e degli atleti delle Cinque Porte Storiche da parte del Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano, che invece nel 2022 era saltata a causa delle avverse condizioni meteo. Il presidente dell’APS Cinque Porte Gianni Finizio ha espresso soddisfazione per la settimana di Eventi Medioevali: «Abbiamo confermato di essere una squadra che sa combattere per contendersi il Palio, ma che sa anche unirsi per portare avanti un progetto». Felice della vittoria il presidente di Porta Foggia Marcello Calabrese, che ha affermato «ringrazio tutti i membri dell’associazione di Porta Foggia che lavorano tantissimo impegnandosi nei diversi campi, dalla sartoria alla falegnameria. La nostra Porta non si aggiudicava il Palio dal 1997, quindi siamo davvero contenti di questo risultato».

L’ultimo appuntamento degli Eventi Medioevali è il Corteo Storico in programma oggi, domenica 13 agosto, con partenza alle 18.30 dalla Fortezza Svevo-Angioina e arrivo alle 20.30 in piazza Duomo dove ci sarà la cerimonia di affidamento della Città a Santa Maria (a cura di Walter Di Pierro). A sfilare saranno oltre cinquecento figuranti - tra dame, cavalieri, musici e sbandieratori - indossando costumi d’epoca per rievocare un periodo storico particolarmente intenso e ricco di avvenimenti rilevanti per la città, come avviene ormai ogni anno dal lontano 1983 (fatta eccezione per il 2020 e il 2021, periodo in cui il Corteo ha dovuto subire uno stop causa Covid). L’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera ringrazia per la collaborazione Gens Capitanatae, Archeo Club di Lucera, Ensemble Bona Fides, Sbandieratori e musici Città di Lucera, Imperiales Friderici, Associazione Artisti e Mercanti del Conte Ruggero, Puer Apuliae, I Normanni, Associazione I Diversabili, Associazione Liu.Bo, La Coperta, Danzarte, Gruppo Ser Protezione Civile, Humanitas.