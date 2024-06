Società Civile contesta il Foggia Estate: "Solo 12 giorni e competenti del settore non coinvolti"

Il comitato 'La società civile' esprime il "forte disappunto" sul contenuto dell'avviso pubblico Foggia Estate pubblicato 4 giugno dall'assessorato alle Politiche Culturali di Foggia, "Le criticità principali consistono nel non aver coinvolto, nella formazione del bando, chi ha specifiche competenze nel settore, in contraddizione con i propositi di confronto e di trasparenza declamati in campagna elettorale e in sede di insediamento della nuova Giunta".

Secondo il comitato cittadino presieduto da Milly Pellegrini, "il risultato è un bando completamente avulso dal contesto culturale specifico di Foggia, in assenza di contributi propositivi da parte delle realtà locali interessate e con evidenti lacune a livello di organizzazione e trasparenza. Ancora più grave però, pare essere l’esiguo intervallo di apertura del bando, di 12 giorni di cui sette lavorativi".

Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 di domenica 16 giugno.

Altro elemento che renderebbe quasi impossibile la redazione adeguata delle proposte, secondo il comitato, sarebbe l’assenza di un organismo di valutazione esterno, competente e imparziale delle proposte. "Il cambio di passo e di prassi, che gli operatori e la cittadinanza attendevano dalla nuova Amministrazione, stenta a manifestarsi. Auspichiamo pertanto che queste modalità decisionali verticistiche, perfettamente in linea con le tanto criticate precedenti amministrazioni, vengano abbandonate in favore di un nuovo modo di gestire la cosa pubblica: quello promesso in campagna elettorale, che aveva suscitato l’entusiasmo dei foggiani, al punto da portare la coalizione guidata da Maria Aida Episcopo a Palazzo di Città".

Chiedono, in ultimo, un'apertura verso le aggregazioni intellettuali e competenti dei vari settori.

Il bando a cura del servizio Cultura per progetti e proposte, lo ricordiamo, era stato pubblicato il 4 giugno sull’Albo Pretorio con la premessa dell'assessore al ramo Alice Amatore "di seguire una direzione all’insegna della trasparenza e della partecipazione, di diventare il riferimento di quanti operano con professionalità e passione rispettando i requisiti previsti dalle normative di un comparto per noi di importanza fondamentale per la crescita della nostra comunità, senza penalizzazioni e discriminazioni di sorta”.