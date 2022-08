Cittadini rimuovono la plastica dalle aiuole di via Natola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il gruppo di cittadini volontari per l’ambiente è inarrestabile. Infatti, anche questa settimana si sono ritrovati per rimuovere tutta la plastica abbandonata lungo i marciapiedi e sulle aiuole di Via Natola. Raccolta plastica monouso, cartacce, scatoloni e mozziconi.

L’aspetto più difficile riguarda quei rifiuti che, ormai presenti da troppo tempo, si sono uniti con il suolo e il terreno, cosa che complica anche la raccolta degli stessi. Ma lo spirito e la forza di volontà de La Via della Felicità, sono quei valori che non hanno impedito ai volontari di ridare un aspetto migliore anche a questa parte di Foggia.

Ilgruppo di cittadini non si ferma qui e vuole lanciare un appello a tutti i foggiani: “Se tutti ci prendiamo cura del nostro ambiente, la nostra città prenderà sicuramente un altro aspetto.” Infine, vogliono dare il benvenuto ad una nuova volontari, la signora Antonella che già da tempo desiderava fare qualcosa per la sua città e quindi ha deciso di unirsi al gruppo. Il prossimo intervento si terrà Giovedì 1 settembre alle ore 18:30 in Piazza Libanese a Foggia".