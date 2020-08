Decine di persone davanti al Comune, contro Landella e l'amministrazione a trazione Lega: "Foggia non si vende"

Puntuali, alle 10, decine di foggiani, esponenti della società civile e del mondo dell'associazionismo, rappresentanti delle istituzioni, partiti e movimenti politici d'opposizione al governo Landella, sono scesi in strada per manifestare contro "una classe politica che sta bloccando la città, sta dimenticando il futuro dei giovani per tutelare gli interessi di una ristretta cerchia di persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre striscioni "Foggia non si vende' e dall'alto dello slogan "Sleghiamo Foggia', da qualche minuto davanti al Palazzo di Città i promotori dell'iniziativa manifestano per evidenziare un certo malcontento che la scelta di Landella di aderire alla Lega e di farlo nell'aula consiliare, "sconsacrando" la casa dei foggiani, ha evidentemente provocato. "Vogliamo che il dialogo politico parli di lotta alla mafia, lavoro, ambiente e non di candidature familiari o beghe interne alle forze politiche" tuonano i dem di Capitanata.