Foggia reagisce all'affossamento del Ddl Zan: "Facciamo sentire alla politica che il Paese va in un'altra direzione"

Foggia reagisce all'affossamento del Ddl Zan e trasferisce in piazza l'indignazione praticata soprattutto sui social. "Trasformiamo la vostra vergogna in coraggio", si legge nel banner che promuove il sit-in di lunedì 1 novembre, in piazza Giordano, alle 18, organizzato dal Circolo Arcigay Le Bigotte Foggia e dall'Agedo Foggia Gabriele Scalfarotto .

"È arrivato il tempo della rabbia e del dissenso", scrivono rilanciando l'invito alla cittadinanza a manifestare. Sono tante le adesioni, a cominciare dai sindacati studeschi Link e Uds, Cgil, Amnesty, associazioni che si occupano di violenza domestica, tute le organizzazioni che si occupano dei diritti Lgbt, e si prevede una manifestazione molto partecipata. "C'è già un'adesione molto massiccia", conferma la presidente del Circolo Arcigay Le Bigotte Foggia, Alice Rizzi.

Oltre 40 piazze hanno manifestato in contemporanea ieri, comprese quelle pugliesi, ma la mobilitazione continua per tutta la settimana in altre città, e Foggia ha incassato l'ok della Questura solo per lunedì, nonostante gli organizzatori avessero rappresentato l'urgenza della manifestazione.

"Vogliamo far sentire innanzitutto alla classe politica, anacronistica e vetusta che ormai, direi, non ci rappresenta, che invece il Paese va già in un'altra direzione - spiega Alice Rizzi, invitando la città a mobilitarsi - È importante mostrarsi uniti e compatti, non soltanto noi associazioni che ci occupiamo di diritti Lgbt, ma tutta la cittadinanza. Ogni volta che viene negato un diritto ad un gruppo di persone, viene negato un diritto ad una comunità intera, e non dobbiamo dimenticarlo. E sarà questo il messaggio che vogliamo lanciare: la nostra lotta non si ferma, continueremo a chiedere quello che abbiamo chiesto finora e anche di più, perché, a questo punto, vogliamo anche il matrimonio egualitario e che la politica ci dia delle risposte e si metta al passo con i nostri tempi, i tempi di una comunità che già guarda al futuro".