Simone Maghernino a 'Uno Mattina': il 22enne affetto dallo spettro dell'autismo conquista gli italiani

Simone, ragazzo affetto da autismo, oggi ha 22 anni. Circa un anno fa, la mamma Luisa, in un post sui social, gridò il suo dolore nel vedere il figlio crescere senza amici, sempre solo. Da quel post ne nacque un'attenzione nei confronti di Simone e, in generale, del mondo dell'autismo.

Mamma Luisa, dimostrando forza e coraggio, decise di aiutare Simone ad avere una vita come quella dei suoi coetanei. Così, pochi mesi dopo, incise un brano, 'Ali in tasca', nel quale si parla dei veri sentimenti che prova un autistico, di come si sente e di come dovrebbe vivere. Il brano ebbe un discreto successo, diversi personaggi dello spettacolo lodarono il lavoro svolto per la realizzazione di quel brano, cantato da Simone e da Ilario De Angelis.

In seguito a questo successo, gli autori di Uno Mattina, la trasmissione di Rai 1, hanno invitato Simone in studio, per la diretta di ieri, mercoledì 15 giugno. In trasmissione il 22enne di San Severo ha cantato il suo brano in diretta. Tanta emozione soprattutto da parte di mamma Luisa, la quale ha lodato l'estrema ospitalità di ogni singolo elemento dello staff della trasmissione, dai tecnici audio ai conduttori. Enorme gioia e sorpresa da parte di Simone quando è stato trasmesso un video messaggio dal suo idolo Nek. "Un'esperienza unica. Simone era felicissimo di sentirsi, almeno per quel giorno, il 'Re' dello studio, perchè - continua Luisa Sordillo, mamma di Simone - questi ragazzi hanno il diritto di sentirsi dei re". Il prossimo sogno da realizzare mamma e figlio, è ascoltare il brano - non a scopo di lucro - nelle radio nazionali, per trasmettere il messaggio della canzone.