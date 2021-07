Lidia Ferretti Pepe, fondò il primo asilo nido montessoriano a Foggia: il sigillo Università alla promotrice del 'metodo' in città

E’ stata la fondatrice del primo asilo nido montessoriano aziendale, a Foggia. La cerimonia si è svolta questa mattina, in occasione delle prime sedute di laurea del corso magistrale interclasse in ‘Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa

E’ stata la fondatrice del primo asilo nido montessoriano aziendale, a Foggia. Correvano gli anni Settanta e da allora Lidia Ferretti Pepe ha lavorato, insieme alle sue colleghe, per promuovere e diffondere il pensiero pedagogico e didattico di Maria Montessori in una città che, grazie a lei, può vantare una storica tradizione montessoriana.

Oggi, Ferretti Pepe ha assistito alle sedute di laurea e alla proclamazione dei primi laureati del corso di laurea magistrale interclasse in ‘Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa’, che acquisiscono contestualmente il diploma di specializzazione nel metodo Montessori 0-3 anni, in convenzione con l’Opera nazionale Montessori. Seduta in prima fila, ha potuto ascoltare e toccare con mano quanto quel ‘seme’ gettato più di cinquant’anni fa, sia cresciuto e prosperato.

Infine, con l’Università di Foggia, si è strutturato e sta dando buoni frutti. L’ateneo dauno ha voluto quindi celebrare il suo impegno e il suo esempio: “E’ con grande piacere e onore che conferiamo il sigillo dell’Università di Foggia alla signora Lidia Ferretti Pepe”, ha esordito il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Sebastiano Valerio. Emozionatissima, Ferretti Pepe ha ringraziato, tra gli applausi delle giovani colleghe neo-laureate.

Alla cerimonia hanno partecipato la prof.ssa Isabella Loiodice, referente del corso di studio magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa, la prof.ssa Barbara De Serio e la dott.ssa Rosanna Matrella, rispettivamente direttrice e coordinatrice del corso di specializzazione in “Esperto e Coordinatore dei servizi educativi Montessori 0-3 anni”, unitamente all’intera Commissione di laurea magistrale.