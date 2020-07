Finalmente si mettono in sicurezza le strade della costa del Gargano. Gatta: "Lavoriamo per una Capitanata migliore"

Nell’ambito del programma degli interventi di messa in sicurezza delle strade costiere e di collegamento dei siti Unesco, dopo l’approvazione del progetto inerente la strada provinciale Macchia-Monte Sant’Angelo per un importo di 300mila euro, il presidente della provincia Nicola Gatta, con atto deliberativo, ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 53 Mattinata-Vieste, 54 Campi-Pugnochiuso-Santa Tecla e 141 delle Saline ed ex Statale 159 per un importo complessivo di 600mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gli interventi rientrano nell’ambito della programmazione di breve termine alla quale si affianca quella di carattere strutturale rappresentata dagli interventi, attesi da decenni, programmati nell’ambito del Cis-Capitanata. Infatti per la sp 141 delle Saline, finanziata per un importo complessivo 9 milioni di euro, sono in corso le procedure per l’affidamento dei servizi tecnici. Per la provinciale 53 Mattinata-Vieste, per la quale sempre in ambito Cis Capitanata è stata finanziata la progettazione per 2.350.000 euro,, sono state attivate le procedure finalizzate al completamento della progettazione” ha spiegato il numero uno di Palazzo Dogana: "Continuiamo a lavorare per una Capitanata migliore" ha concluso.