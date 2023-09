Basta morti sulle strade, la prevenzione parte dal cambiamento culturale: "Il perseguire la sicurezza sia uno stile di vita"

Migliorare la sicurezza stradale per salvare vite umane. Questo l’obiettivo dell’iniziativa che ha visto insieme Aifvs - Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che da anni si batte per fermare il numero delle vittime sulle strade - e Polizia Stradale di Foggia. Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 settembre, i soci Aifvs e gli agenti della Stradale hanno consegnato 50 giubbotti e braccialetti catarifrangenti e altrettanti cappellini gialli, agli ospiti di Casa Sankara, a San Severo.

Il progetto che l’associazione porta avanti con la Polstrada Foggia e il Commissariato di San Severo intende dotare i braccianti ospiti della struttura di accoglienza del materiale destinato a ridurre i pericoli di coloro che, la sera, rientrano dal lavoro mettendo in serio pericolo la vita propria e quella degli altri utenti della strada. Alla consegna del materiale, tutto logato Aifvs, hanno parte il dirigente della sezione Polizia Stradale di Foggia, Antonio Vetrone con il vice dirigente Gaetano Cafazzo e la dirigente del commissariato di San Severo, Lorena Cicciotti e il comandante del distaccamento della Polizia Stradale di San Severo, Leonardo Schiavone. Con loro, il responsabile provinciale Aifvs Antonio Gravino.

“Per alzare il livello di sicurezza sulle strade - commentano i vice questori Vetrone della Polstrada Foggia e Cicciotti del commissariato di San Severo - ci vuole un cambiamento culturale, costruito anche attraverso un linguaggio adeguato soprattutto se i destinatari sono i giovani. Attraverso le proprie campagne di sicurezza sulle strade, la Polizia Stradale si impegna ogni giorno nelle scuole ed in altri eventi rivolti ai giovani perché si diffonda la consapevolezza dei rischi, affinché il perseguire la sicurezza diventi uno stile di vita”. Un impegno che, in provincia di Foggia, vede da anni l'associazione Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada in prima linea. Un lavoro necessario se si considera il gran numero di morti sulle strade della Capitanata. "Occorre educare - conclude il responsabile provinciale Aifsv Gravino - per migliorare la sicurezza stradale. Va in questa direzione la sinergia con Casa Sankara: i lavoratori extracomunitari, infatti, sono tra le categorie più esposte, da qui il nostro interessamento”. Ghetto Out-Casa Sankara è una organizzazione costituita il 14 gennaio 2016 per continuare il lavoro già avviato sin dal 2012 in modo informale da un gruppo di migranti africani, impegnati nella creazione di una realtà alternativa al ghetto dove poter vivere e progettare un percorso legale e dignitoso di inserimento economico e sociale. Un'esperienza che ha indotto gli organizzatori a rivolgere la propria attenzione su questa struttura, da anni punto di riferimento nei processi di inclusione dei lavoratori extracomunitari.