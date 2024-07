Il Formedil Foggia celebra la Giornata Mondiale sulla Sicurezza sul Lavoro

Promuovere la cultura della sicurezza e sensibilizzare i lavoratori sulla fondamentale importanza della prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro. Sono questi gli argomenti al centro della Giornata Mondiale sulla Sicurezza sul Lavoro che si svolgerà martedì 9 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso la sede del Formedil Cpt Foggia, ente organizzatore dell’evento.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Massimo Lanotte e Giuseppe Villani, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Formedil Cpt Foggia, del prefetto di Foggia Maurizio Valiante, della sindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, del Direttore Inail Regionale Giuseppe Gigante, del Direttore Generale Asl Foggia Antonio Nigri e del Presidente Ance Puglia Gerardo Biancofiore.

Seguiranno tre tavoli tecnici dove saranno affrontati i temi della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, nonché gli strumenti normativi a tutela di aziende e lavoratori.

Il primo, “Nuovi strumenti per la prevenzione e formazione”, vedrà la partecipazione del direttore del Formedil Nazionale Stefano Macale, del direttore del Formedil Cpt Foggia Raffaele Mangino, del direttore dell’INAIL Territoriale Francesco Biagio Petillo, della direttrice dello Spesal – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro Addolorata Arsa, della direttrice dell’Ispettorato della Provincia di Foggia Antonella Di Modugno e del presidente dell’associazione Ase Rlst Savino Tango. Le loro conoscenze ed esperienze arricchiranno il dibattito e forniranno importanti prospettive sul tema della sicurezza sul lavoro.

Si proseguirà con ulteriori due tavoli tecnici.

“La patente a punti cantieri edili: d.l. 19/2024 e patente a crediti ecco come funzionerà” è dedicato a una discussione sul nuovo strumento normativo che prevede l’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Contribuiranno al dibattito, Francesca Ferrocci ed Elena Priore dell’ANCE Nazionale, il Presidente di ANCE Foggia Ivano Chierici, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia Stefano Torraco, il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Foggia Francesco Faccilongo, il Presidente del Collegio dei Geometri di Foggia Antonio Troisi e il Presidente del Collegio dei Geometri di Lucera Cosimo De Troia.

Nel successivo tavolo tecnico, “DURC di congruità, facciamo il punto della situazione”, l’argomento sarà inerente alla nuova verifica di congruità finalizzata a stabilire se nel singolo appalto la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, regolarmente assunta e denunciata alla Cassa Edile, è quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Un sistema di controllo innovativo poiché non si limita al solo aspetto formale, ma tiene conto di indici sostanziali sia di carattere quantitativo (il numero di operai e ore lavorate) che qualitativo (il contratto di lavoro ad essi applicato) oltre quelli legati alla tipologia di lavoro svolto.

Sulla materia discuteranno il presidente ed il vicepresidente della Cassa Edile di Capitanata Michele Gengari e Severino Minischetti, il vicedirettore del Cnce Nazionale Vincenzo Ruffini e il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro Massimiliano Fabozzi.

“Questa giornata - spiega il presidente del Formedil Cpt Foggia Massimo Lanotte -rappresenta un’opportunità per acquisire conoscenze e competenze indispensabili per garantire la sicurezza sul posto di lavoro e per promuovere una cultura aziendale che ponga la sicurezza al centro delle proprie priorità. La tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori deve essere una priorità costante per tutte le aziende. Investire nella prevenzione degli infortuni e nell’addestramento del personale sono passi fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Formedil Nazionale, Inail Puglia, Asl Foggia, Ispettorato del lavoro, Ance Puglia, Ance Foggia, Filca Cisl Foggia, Fillea Cgil Foggia, Feneal Uil Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, Collegio dei Geometri della Provincia di Foggia, Collegio dei Geometri di Lucera e l’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Foggia e con il patrocinio gratuito del Comune di Foggia.