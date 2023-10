Servizio scuolabus fermo a Foggia: c'è la graduatoria degli accompagnatori

Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Foggia è ancora fermo al palo, ma c’è una importante novità: nella giornata di ieri, infatti, Arpal ha pubblicato la graduatoria provvisoria valida per la selezione dei 16 operatori per l’attività di Accompagnatori scuolabus.

Le eventuali istanze di riesame dovranno essere trasmesse da oggi fino alle 12.30 del prossimo 17 ottobre. Solo una volta esaminati gli eventuali ricorsi, quando la graduatoria sarà definitiva, si potrà effettivamente attivare il servizio destinato agli alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado e ai bambini di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado che risiedono nelle borgate o nel campo nomadi.

La pubblicazione della graduatoria, come si ricorda, è stata ritardata a causa della posticipazione dei termini per la presentazione delle domande – inizialmente fissato al 28 luglio – all’8 settembre a seguito di una rettifica apportata nella Determinazione dirigenziale del 12 luglio.

La proroga è, di fatto, tra le cause del ritardo nell’attivazione del servizio, per la quale molte famiglie (come quelle delle borgate) sono state costrette a non mandare i propri figli a scuola, e altre ancora hanno dovuto attivarsi autonomamente per garantire la frequenza in classe.