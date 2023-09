A Foggia lo scuolabus non parte ancora, bambini e disabili lasciati a terra: "Ogni anno la stessa storia"

Anno nuovo, vecchi problemi. Anche l'anno scolastico da poco iniziato vede alcune famiglie foggiane alle prese con il disservizio dello scuolabus. Ci si riferisce al servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di Foggia in favore degli alunni di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado che risiedono nelle borgate o nel campo nomadi e per gli alunni diversamente abili che frequentano la scuola secondaria di II grado. Come si ricorda, il servizio di trasporto fu affidato all'Ataf mediante il contratto di servizio sottoscritto il 10 gennaio del 2022.

La fruizione del servizio è consentita previa istanza di iscrizione completa di attestato di pagamento e modello Isee (che determina l'applicazione delle varie tariffe previste) da presentare al Servizio Pubblica Istruzione. Con la determina numero 1901 del 28 luglio scorso l'area Servizi alla Persona del Comune ha fissato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di iscrizione al 16 agosto. Ma a distanza di oltre 40 giorni, il servizio ancora non è partito: "A oggi non posso mandare le mie figlie a scuola, perché vivo a 16 km da Foggia e la prima fermata dell'autobus è a 6 km. Dovrei svegliare le mie figlie alle 5 del mattino, attraversare con loro un tratto di statale e attendere l'autobus per almeno un'ora", racconta a FoggiaToday una donna residente in una borgata, madre di due bambine iscritte al plesso della Santa Chiara-Pascoli-Altamura di via Petrucci, al centro del Rione Candelaro. "Come è possibile che io sia costretta a non far frequentare la scuola alle mie figlie per un disservizio? Parliamo di scuola dell'obbligo. Sono tre anni che affrontiamo questo disagio", continua la donna.

Disagi affini li vivono anche i genitori dei ragazzi disabili che usufruiscono del servizio: "La scuola è iniziata da un mese e il trasporto con lo scuolabus non è ancora attivo", racconta la madre di un ragazzo disabile che frequenta la scuola secondaria di II grado. I numerosi appelli formulati all'Ente non hanno, per ora, sortito effetti: "Gli uffici di Via Gramsci non ci hanno saputo dare una risposta", incalza un'altra mamma. Insomma, per l'ennesimo anno, Foggia non riesce a scongiurare il disservizio per il trasporto scolastico. Né può essere una spiegazione accettabile la decisione da parte dell'Ente di riaprire i termini fino alla giornata di sabato prossimo in considerazione - si legge nella determina dello scorso 6 settembre - "dell’esiguo numero delle richieste pervenute alla data di scadenza fissata al giorno 16/08/2023 (Determina Dirigenziale n. 1901 del 28/07/2023) e della ulteriore disponibilità dei posti sugli scuolabus utilizzati per il Servizio di Trasporto Scolastico". L'integrazione dell'elenco dei beneficiari non dovrebbe legittimare il ritardo dell'attivazione del servizio a beneficio di chi ha già presentato istanza ad agosto.

Non si esclude che tra le cause del ritardo ci possa essere anche un problema legato al reclutamento degli accompagnatori. Lo scorso 12 luglio l'Arpal ha pubblicato il bando per la selezione di 16 operatori su richiesta del Comune di Foggia. Il termine per presentare le domande, inizialmente fissato al 28 luglio, è stato in seguito posticipato all'8 settembre, a seguito di una rettifica apportata nella Determinazione dirigenziale del 12 luglio. A oggi la graduatoria non risulta ancora pubblicata.

Con buona pace (si fa per dire) dell'utenza finale, che anche nell'anno scolastico appena cominciato deve fronteggiare un disagio ormai cronicizzato.