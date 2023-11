Servizio portierato negli ospedali, fino 6 notti di lavoro consecutive: "Turni massacranti"

“Costretti a fare turni di lavoro notturno anche per sei giorni consecutivi e in condizioni a dir poco inaccettabili: succede negli ospedali di Foggia, dove i dipendenti della ditta Cosmopol, che gestisce il servizio di portierato, sono ormai allo stremo". È quanto denuncia il consigliere regionale Napoleone Cera. Una vicenda grave, in cui emergerebbe la violazione dei diritti dei lavoratori, mettendo a repentaglio la loro salute psicofisica.

Secondo quanto riferisce l'esponente di Forza Italia, le criticità più gravi riguarderebbero i lotti ospedalieri della provincia di Foggia, nello specifico quelli di Cerignola 3 e Foggia 5, nei quali gli operatori lavorerebbero in condizioni allarmanti, con turni di lavoro gravosi: "Una pratica che esula da ogni accettabile standard lavorativo e che potrebbe rappresentare una violazione sia della normativa del lavoro, sia dei più basilari diritti umani e sociali dei lavoratori", scrive Cera in una missiva al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Contestualmente, Cera ha richiesto in Commissione una audizione urgente del direttore generale della Asl per fare il punto della situazione e "assicurare il ripristino di condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori coinvolti".

"La responsabilità della nostra Regione è di assicurare che nessuna impresa, soprattutto quelle che forniscono servizi pubblici, possa permettersi di operare in condizioni che ledono la dignità e la sicurezza dei suoi lavoratori", ha aggiunto Cera.