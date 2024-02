Serracapriola è al fianco degli agricoltori: chiesto Consiglio comunale 'urgente' per sostenere il comparto

Sostegno al mondo agricolo e iniziative da intraprendere: sono i temi che i Consiglieri comunali di Serracapriola Marco Camporeale, Vincenzo Pietro Ferrero, Luca Di Fronzo e Luigi Lopez hanno posto come base per convocare una seduta ‘urgente’ del Consiglio comunale, richiesta depositata quest’oggi, 21 febbraio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

“L'agricoltura rappresenta un settore vitale per l'economia e la cultura del nostro territorio, della nostra regione e dell'Italia intera; il settore agricolo nell’UE, anche a seguito delle previsioni della riforma della Pac, sta attraversando momenti di agitazione e tale situazione ha avuto eco anche in Italia, incluso l’intero territorio di Capitanata, da sempre provincia ad altissima vocazione produttiva nel settore primario”, si legge nel documento.

Le proteste degli agricoltori, infatti, stanno andando avanti da settimane in tutto il territorio italiano, attraverso l’intera Capitanata (qui i dettagli).

Tali cambiamenti, seppur innovativi, possono rappresentare una minaccia per l'agricoltura tradizionale “già fortemente penalizzate in molte filiere agroalimentari (es. ortofrutticola, cerealicoltura, vitivinicola, pomodoro, lattiero-casearia, ecc.) e dagli eventi climatici/calamitosi in costante aumento”. In concomitanza con le modifiche introdotte dal green deal dall’UE in ambito agricolo, “sono aumentati considerevolmente i costi di produzione, sia per il gasolio agricolo che per gli altri prodotti/materie utilizzati per la produzione agricola, rappresentando due condivisibili motivazioni alla base delle comprensibili proteste dei piccoli e medi imprenditori agricoli”.

Per tutti questi motivi e considerato che “il Comune di Serracapriola riconosce l'importanza di salvaguardare e sostenere l'agricoltura, essendo questa non solo una risorsa economica fondamentale, ma anche custode delle tradizioni e dell'identità culturale locale”, i Consiglieri hanno promosso un Consiglio comunale monotematico urgente “per discutere la mozione e assicurare il sostegno istituzionale agli agricoltori serrani e di Capitanata nella diversa e maggiore redditività, nell’ambito delle filiere agroalimentari, supportando, a livello locale, le piccole e medie imprese agricole del territorio”.

Ancora, si vuole “sostenere, con richiesta al presidente della Provincia, l’effettuazione urgente dell’Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale al fine di trovare una posizione comune da rappresentare in sede Anci, Upi e al Governo Italiano le questioni riguardanti le modalità di assunzione e di attuazione metodologica delle attuali incombenze relative alla sicurezza sul lavoro (es. visite mediche ecc…)”, nonché “richiedere un rafforzamento dei controlli e della sicurezza nelle campagne al Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura al fine di contrastare più efficacemente i furti di attrezzi, macchinari e prodotti agricoli, attivando/aumentando l’installazione di telecamere e sistemi di videosorveglianza”.