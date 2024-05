Servizio scuolabus, sindacati a Palazzo di Città: "Tutelare i lavoratori in servizio e rinnovare il parco mezzi"

Un incontro fattivo e propositivo, per fare il punto sulla situazione del personale addetto all’accompagnamento degli scuolabus di proprietà del Comune e più in generale sull’organizzazione del servizio affidato ad Ataf, quello che si è svolto la scorsa settimana a Palazzo di Città tra una rappresentanza dei sindacati e l’Amministrazione comunale.

La richiesta di incontro urgente era stata avanzata dalla Faisa Cisal ed è stata allargata dall’Amministrazione a tutte le rappresentanze sindacali di categoria. Presente, oltre ai delegati Cisal, la Cgil. Per il Comune sono intervenuti l’Assessora al Personale, Daniela Patano, l’Assessore al Bilancio, Davide Emanuele e il dirigente dell’Ente, Giuseppe Marchitelli.

I rappresentanti sindacali hanno sollecitato l’Amministrazione ad affrontare nel merito e per tempo la questione relativa all’organizzazione del servizio di accompagnamento degli studenti con gli scuolabus, con una particolare attenzione per il servizio rivolto ai bambini disabili. I sindacati hanno evidenziato la necessità di garantire continuità nel servizio e la valorizzazione della professionalità maturata dal personale che ha già operato e che è stato assunto a tempo determinato sulla base di graduatorie Arpal, dopo il bando di selezione che annualmente viene predisposto dal Comune. Inoltre hanno colto l’occasione per rimarcare le condizioni di usura dei mezzi adibiti al trasporto scuolabus e i problemi che ne derivano, rendendo spesso ancora più difficile il lavoro degli addetti all’accompagnamento.

Dal canto suo l’Amministrazione ha evidenziato la volontà di venire incontro alle esigenze dei lavoratori in servizio e di voler valorizzare le esperienze sin qui maturate dal personale nel pieno rispetto della normativa di riferimento. In questa direzione è stato rimarcato che il bando di selezione per l’anno scolastico 2024-2025 sarà pubblicato alla scadenza degli attuali contratti.

A questo proposito ha invitato i sindacati a svolgere, d’intesa con l’Amministrazione, azione di sollecitazione presso Arpal per assicurare tempi celeri nella predisposizione delle graduatorie. Un impegno questo per evitare, come accaduto in passato, di far partire in ritardo il servizio. Per quello che riguarda gli scuolabus, l’Amministrazione ha manifestato la consapevolezza della situazione di obsolescenza in cui versa il parco mezzi, assicurando che è al lavoro per individuare forme di finanziamento che possano permettere di acquistare, almeno in parte, nuovi scuolabus. Soddisfazione per la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione sui punti sollevati è stata manifestata dalle rappresentanze sindacali che hanno rimarcato la necessità di mantenere aperta la strada del dialogo per giungere quanto prima ad una soluzione che dia stabilità ai lavoratori ed efficienza al servizio.