Il grande cuore dei foggiani per la piccola Beatrice: sold-out per l'evento di beneficenza al 'Giordano'

La serata di beneficenza per Beatrice, la bimba affetta da Sma che necessita di un'auto adatta a portarla a scuola in carrozzina, è stata un successo

Il Teatro Giordano ieri sera era in festa, grazie alla serata di beneficenza organizzata per sostenere la raccolta fondi in favore della piccola Beatrice, la bimba affetta da Sma e per la quale si sta raccogliendo una cifra tale da consentire l'acquisto di un'auto adatta per trasportarla in carrozzina.

La serata, ideata e realizzata da Paolo Frattulino con il corpo del mutuo soccorso della polizia locale, ha visto la partecipazione, rigorosamente gratuita, di artisti foggiani. Da "I must" dei fratelli Frattulino a Michele Norillo, da Dino La Cecilia e Fabio Conticelli al ritorno sul palcoscenico di Attilio 'Passarill' Di Santo.

E ancora band e musicisti, si sono alternati sul palco per regalare, soprattutto, una serata di divertimento e spensieratezza a 416 foggiani che sono accorsi ad acquistare i biglietti messi in vendita nel mese di dicembre e andati a ruba in pochi giorni. Un sold-out che, ancora una volta, testimonia il grande cuore dei foggiani, che non si sottraggono mai quando un loro concittadino ha bisogno.

La cifra raccolta è di 3280€, al netto delle spese, che andranno a sostenere la raccolta fondi per Beatrice.