Scuole in Puglia restano chiuse. Sindacati sul piede di guerra a Emiliano: "Applichi Dpcm"

I sindacati della scuola considerano urgentissima la convocazione di un tavolo regionale per consentire l'applicazione del Dpcm del 4 novembre anche in Puglia e permettere alle istituzioni scolastiche di adeguarsi già da domani e di "operare con serenità e nel rispetto di norme chiare e distinte".

Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams, ieri, appena firmato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, aveva inoltrato la richiesta di incontro al direttore generale Usr Anna Cammalleri, al Governatore Michele Emiliano, all'assessore alla Pubblica Istruzione Sebastiano Leo e all'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Oggi l'Ufficio Scolastico Regionale l'ha accolta convocando la riunione oggi stesso.

È partita, dunque, una nuova richiesta alla Regione per sollecitarla ad aderire ad horas alla convocazione. In caso di mancato accoglimento, le organizzazioni sindacali annunciano che "adotteranno tutte le misure di mobilitazione che riterranno più adeguate per il ripristino di corrette relazioni sindacali".