"Forzatura in presenza atto di egoismo". Emiliano non cambia idea sulla scuola: "Dad alternativa alla chiusura totale"

Michele Emiliano ribadisce la sua posizione sulla scuola: "La didattica a distanza è l'alternativa alla chiusura totale". Lo ha confermato questa mattina ai microfoni di Sky Tg24. L'8 gennaio scorso il governatore della Regione Puglia, va social aveva rivolto l'appello a lavorare e studiare da casa, a preferire la didattica a distanza a quella in presenza, scatenando più di una reazione da parte di genitori, sindacati e comitati.

"C'è questa ideologia della didattica in presenza come se fuori non ci fosse quello che c'è. Siamo tutti dell'idea che la didattica in presenza sia preferibile alla Dad, ma quest'ultima è l'alternativa alla chiusura totale" ha detto il governatore della Regione Puglia, secondo il quale "la forzatura per andare in presenza in ogni condizione e con qualunque tipo di Rt rischia di diventare un atto di egoismo"

Durante l'intervista Emiliano ha sì riconosciuto l'importanza dellla didattica in presenza e della socialità, ma ha anche sottolineato che "farne una questione politica a rischio di far cadere il Governo in questo momento, mi sembra l'equivalente di quello che sta accadendo in altri contesti, intendo politici. Ho l'impressione che dietro ci sia qualche mistero che il sistema della informazione dovrà svelare".

Emiliano vede nella dad l'occasione importante "per dotare tutte le scuole italiane di quel sistema di connettività che servirà ai ragazzi ad apprendere come funzionerà il loro modo di lavorare del futuro".

Riferendosi alla Puglia, ha concluso Emiliano a Sky Tg24, "se aprissimo tutte le scuole metteremmo in movimento un milione di persone su 4,2", quindi, "è evidente che i contagi in questo modo salgono. Non certo per colpa della scuola ma perché appunto si mettono in movimento tantissime persone che si contagiano".