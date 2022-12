A Manfredonia riparte lo scooter che aspira le deiezioni canine: “Non è un alibi per gli incivili”

Riparte lo scooter di Ase spa che aspira le deiezioni canine. Da sabato 17 dicembre è tornato nelle strade di Manfredonia. È stato rimesso in funzione dopo molto tempo grazie all’interessamento dell’assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta. Il servizio, effettuato in diverse zone della città, sarà svolto con cadenza settimanale.

“La messa in funzione dello scooter non deve assolutamente costituire un alibi per lasciarsi andare a comportamenti incivili e poco decorosi, rispetto ai quali l’amministrazione sta intensificando i controlli della Polizia Locale”, è l’avvertimento che arriva da Palazzo San Domenico.

A luglio, il sindaco Gianni Rotice ha emanato un’apposita ordinanza che disciplina la corretta conduzione degli animali domestici, ribadendo l’obbligo di raccogliere le deiezioni canine e di portare sempre con sé sacchetti per la raccolta e una bottiglietta d’acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide, pena multe fino a 500 euro.

L’assessore Basta, inoltre, preannuncia che il Comune ha acquistato anche dei nuovi contenitori per le stesse deiezioni canine, che saranno installati nei pressi delle aree verdi comunali.