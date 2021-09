Pio e Amedeo in Rai attaccano Fedez. "Fai polemiche per vendere smalti". Il rapper: "Voi prendete sorrisi dando del ne... e fro... a tutti"

Per Felicissima Sera Pio e Amedeo sono stati premiati all’Arena di Verona con il Seat Music Awards. Scontro sulla libertà di opinione in Rai con Fedez, che replica su Instagram

Pio e Amedeo tornano in Rai ed è subito polemica. Come quella ingaggiata con Fedez, al quale il duo comico foggiano, premiati da Vanessa Incontrada e Carlo Conti all’Arena di Verona con il Seat Music Awards per la conduzione di Felicissima Sera, hanno riservato una stoccata scatenando la reazione del rapper su Instagram.

“Per aver innovato il linguaggio televisivo e la capacità di togliere tutte le sfaccettature della vita quotidiana rendendole spettacolari con ironia e irriverenza"

"Noi vorremmo dedicare questo premio ad un concetto, alla libertà di opinione, augurandoci che la libertà non passi per le decisioni di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, augurandoci che la libertà rimanga tale e non sia una decisione di pochi che se ne fregano del sentimento popolare. Viva la libertà, sempre la libertà!”

Ad aprile le danze era stato Pio: “Buonasera al pubblico di Rai 1 che starà già dormendo da una mezz'oretta. Se Pio e Amedeo sono su Rai 1 in prima serata vuol dire realmente che la Rai è libera. C’erano tutti i dirigenti li dietro, nessuno che si è permesso di venire da noi, ragazzi che dite, ragazzi ma di cosa parlerete, nessuno”

Amedeo non ha perso tempo, ha preso la palla al balzo ed ha affondato il colpo: “Anche perché se ce l’avessero chiesto chi c….ce lo doveva dire, avremmo inventato altre cose. Si fa così sul palco, soprattutto quando è in diretta. Uno va in diretta e dice quello che pensa. Anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza suscitare tante polemiche. Tu sei in diretta, dici delle cose, non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco. Dai Federico, fai la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social e poi mi vendi i prodotti, comprati lo smalto che ho fatto io e comprati la valigia..."

La reazione del marito di Chiara Ferragni non si è fatta attendere: “Figo, onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai perché l’ho trovata una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari e anticonformisti cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio. Figo, bravi tutti. Mi è piaciuto, bravi Pio e Amedeo. Spero un giorno di diventare un anticonformista, antisistema, rivoluzionario come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada e dando del negro e del frocio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Bravi, bello, io mi immergo nella mia disperazione, nella mia vita triste. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e niente mi inventerò qualche polemica per riuscire a vendere i miei smaltini. Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Cioè, mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola negro e frocio ma siete in diretta sulla Rai, ma una bella bestemmia non me la tiri? Cioè i negri, i froci ti rispondono con un sorriso. I cristiani nemmeno sono obbligati a perdonarti. Però state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino (con dito medio)"