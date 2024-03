'sComunica': a Foggia l’evento della 'sCommunity' inclusiva

Scardinare gli stereotipi nella comunicazione commerciale, istituzionale e giornalistica, concentrandosi su tre temi: genere, LGBTQI+ e meridionalismo. É l’obiettivo di sComunica, l’evento della sCommunity inclusiva in programma il 13 Aprile 2024 (dalle 9.30 alle 17.30) a Foggia, presso Laltrocinema (in via Duomo 7).

Ideato, realizzato e prodotto da We Hate Pink, Red Hot, ArciGay Le Bigotte e Assunta di Matteo Consigliera di parità della provincia di Foggia, sComunica è un evento B2B dedicato alle professioni dell’industria creativa, con un focus sulla comunicazione inclusiva.

“La rappresentazione dei ruoli di genere in pubblicità, specchio o supporto del cambiamento sociale?”, “Se la diversità è l'unica condizione naturale, come intervengono gli algoritmi nella percezione della normalità?”, e “Quale identità del meridione è al centro della narrazione? Oltre gli stereotipi, vecchi e nuovi”, saranno i macro-temi al centro di sComunica sui quali si rifletterà con relatori di rilievo nazionale e internazionale come Cinzia Pallaoro (Leagas Delaney Italia - Creative Director Executive), Assunta Squitieri (Art Directors Club Italiano, Founder e Direttrice Creativa Anema District); Flavia Brevi (Fondazione Libellula - Capa della Comunicazione), Daniele Biaggi (podcaster, QUID - Queer identities, giornalista per Condè Nast), Manila Gorio (editrice, Political TV), Pino Aprile (giornalista e scrittore) e molti altri.

La giornata del 13 aprile prevede panel che analizzeranno tre casi studio con il coinvolgimento di creativə, espertə e attivistə; talk che offriranno tre punti di vista per ispirare con parole e dati; workshop che proporranno strumenti d'azione concreta.

"Con sComunica vogliamo riunire in un unico luogo espertə di comunicazione, marketers, giornalistə, addettə stampa e creativə creando momenti di networking che daranno spazio alla creazione della rete, per immaginare collaborazioni e disegnare nuovi percorsi", sostengono le organizzatrici e gli organizzatori che non hanno scelto a caso Foggia come città per ospitare l’evento: "Vogliamo coinvolgere nella discussione anche chi, per posizione geografica e stereotipi generalizzati sull’arretratezza del Sud, viene escluso da temi fondamentali come il linguaggio inclusivo".

sComunica è un’iniziativa ideata, realizzata e prodotta da We Hate Pink (Rossella Forlè, Founder We Hate Pink e Marketing Manager con Viviana Tiso, Marketing and Communication Specialist, hanno lavorato alla Strategia, al Contenuto del programma, al Marketing e alla Comunicazione di sComunica), Red Hot (Lorenzo Trigiani, CEO e co-founder Red Hot, ha lavorato alla Strategia, alla progettazione del programma e alla poetica di marca di sComunica; Maria Pia Liguori, co-founder Red Hot, ha lavorato alla Strategia, alla progettazione del programma e al Business Development di sComunica), ArciGay Le Bigotte (Alice Rizzi attivista e ricercatrice, presidente di Arcigay Foggia Le Bigotte APS, ha collaborato alla progettazione del Contenuto e del programma e alla Strategia di sComunica), Assunta di Matteo Consigliera di parità della provincia di Foggia ed esperta senior di inclusione sociale (Main Sponsor dell’evento, ha collaborato alla Strategia e alla progettazione del contenuto).

Quattro realtà, quattro visioni, quattro percorsi che si intrecciano per dar vita a un format inedito che coniuga professionalità, esperienze di vita e storie di discriminazione. Il tutto in un contesto territoriale complesso, che diventa terreno fertile per la creazione di un evento dal forte impatto sociale.

sComunica si avvale anche della collaborazione di Valentina Cianci (CEO e co-founder di Splashmood), di Alessandra Galano (che ha lavorato nel team di Red Hot nella fase di startup del progetto) e del supporto di Mariangela Cassano (Presidente di ActionAid Italia).

Info ticket: https://www.scomunica.net/biglietti/