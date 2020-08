Emergenza Covid, il Comune di Sant'Agata annulla il cartellone estivo: salta il concerto di Elodie

L'Amministrazione Comunale di Sant'Agata di Puglia, alla luce delle stringenti regole anti-Covid, e al fine di non mettere a rischio la salute dei cittadini, ha deciso di non realizzare l'edizione 2020 del cartellone estivo. "Tale decisione - si legge nella nota ufficiale a firma del sindaco Nicola Lasalvia - è stata assunta dopo un'attenta e ponderata analisi dell'attuale situazione caratterizzata dall'emergenza Covid. Il Sindaco e l'Amministrazione comunale colgono l'occasione per porgere i migliori auguri di buon Ferragosto, dando appuntamento, sin da ora, all'edizione 2021".

Con l'annullamento dell'intero cartellone estivo, dunque, salta anche il concerto di Elodie, in programma venerdì 21 agosto e rientrante nel cartellone 'Sul palco delle Puglie'.