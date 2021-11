"Bella storia" a San Severo. Ragazzina aiuta artista di strada, gli offre un panzerotto poi suona al suo posto. Miglio: "Questo siamo noi, non altro"

È accaduto ieri sera in Piazza Incoronazione, nel comune dell'Alto Tavoliere. La soddisfazione del sindaco Miglio: "Lei non ne aveva bisogno, quell'uomo sì. Bella storia"

Una bella storia da raccontare, un momento di civiltà e amore per il prossimo che mette in mostra la parte sana e bella di una comunità. Siamo a San Severo, in piazza Incoronazione, dove Gino, un artista di strada, si sta esibendo con la sua chitarra. La sua performance, però, scalda poco i cuori dei passanti.

A quel punto, entra in gioco una quindicenne, Maria Giulia de Letteriis. Si avvicina all'uomo, offrendogli un panzerotto. Mentre questi è intento a mangiarlo, la giovane ragazza prende in mano la chitarra e inizia a suonare. Il concerto improvvisato attira sempre più gente, il cestino delle offerte di Gino si riempie. Al termine dell'esibizione, Gino offre alla giovane di dividere il ricavato, lei cordialmente rifiuta, lo ringrazia e si allontana.

"Lei non ne aveva bisogno, quell'uomo sì. Bella storia. Fatela conoscere, perché questo siamo noi, non altro. Brava Maria Giulia", il commento del sindaco Miglio.