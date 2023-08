A San Severo nasce il premio intitolato all'indimenticato cantautore Matteo Marolla

Ha lasciato un vuoto in città. Un vuoto che oggi San Severo cercherà di colmare (almeno in parte) grazie all’istituzione di un premio a lui intitolato. Stiamo parlando di Matteo Marolla, popolare e stimato cantautore sanseverese prematuramente scomparso lo scorso settembre. Voluto dall’amministrazione comunale e patrocinato dalla Provincia di Foggia e dalla Regione Puglia, la prima edizione del ‘Premio Matteo Marolla-Città di San Severo’ il prossimo ottobre verrà assegnato a chi, fra 12 finalisti, avrà conquistato la giuria.

“La felice intuizione dell'amministrazione del comune di San Severo di istituire il premio dedicato ai cantautori italiani di ogni genere musicale - dichiara la consigliera regionale delegata alla Cultura Grazia di Bari - non poteva non ricevere il sostegno della Regione Puglia. Iniziative di questo genere offrono concretamente la possibilità ai nostri artisti di misurarsi ed esprimere il proprio potenziale. Ci auspichiamo che a questa prima edizione ne seguano altre nel corso del tempo, solo così si possono creare i presupposti per migliorare il territorio e creare un rapporto di fiducia con i nostri ragazzi, veri protagonisti del nostro tempo”.

“L’istituzione di questo premio - dichiara il presidente della provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti - rappresenta per la nostra provincia una interessante opportunità per accrescerne l’offerta culturale, sostenere e premiare i cantautori italiani di ogni età e di ogni genere musicale e nel contempo attrarre sul territorio visitatori che potranno apprezzarne le sue grandi potenzialità”.

Il Premio è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘Matteo Marolla’ nata per custodire la sua arte e serbarne un vivo ricordo. La giuria sarà composta da tre membri indicati dall’amministrazione comunale, da quattro membri appartenenti all’associazione ‘Matteo Marolla’ e da quattro studenti rappresentanti dei 4 istituti secondari di II grado di San Severo. La giuria dopo una prima selezione individuerà 12 finalisti che dovranno esibirsi pubblicamente nelle serate del 20 e 21 ottobre sia interpretando il brano originale iscritto al Premio sia una canzone di Matteo Marolla individuata al momento dell’iscrizione.

Dopo le esibizioni verranno individuati tre vincitori che saranno premiati il 22 ottobre rispettivamente con la registrazione della propria canzone (primo classificato), un premio in denaro di mille euro (secondo posto) e un premio da cinquecento euro (terzo classificato). Sono ammessi tutti coloro che scrivono i testi delle proprie opere (o che siano almeno coautori della parte letteraria), che presentino un brano inedito in lingua italiana e scelgano uno dei brani della produzione musicale di Matteo Marolla. Per l’iscrizione c’è tempo fino al 15 settembre.