San Severo, accelerata sul parcheggio interrato di Piazza Cavallotti: “Va individuata una soluzione alternativa”

L’accelerazione dell’iter sul parcheggio interrato di Piazza Cavallotti-Piazza Padre Pio a San Severo attraverso l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione, ha suscitato la reazione della Fondazione Luigi Allegato di Corso Leone Mucci, che in premessa ricorda come il progetto avesse già provocato forti contrarietà da parte di associazioni ambientaliste e da larga parte dell’opinione pubblica. “Non vogliamo riaprire polemiche nei confronti di chi a suo tempo ha avuto la responsabilità nella realizzazione di tale progetto, ma vogliamo richiamare l’attuale amministrazione ad un percorso di verifica delle procedure in atto al fine di riconsiderare le possibili alternative, coinvolgendo le associazioni cittadine e le competenze tecniche disponibili” scrivono in una nota stampa.

La Fondazione è d’accordo che San Severo, per la sua espansione necessiti di aree pubbliche di parcheggio, ma ritiene che l’iniziativa pubblica, ovvero il progetto in Piazza Cavallotti, potrebbe arenarsi per la presenza di falda freatica superficiale e la limitata superficie disponibile. Evidenzia, la Fondazione Luigi Allegato, come l’intervento verrebbe fatto in prossimità dell’edificio scolastico De Amicis e il rischio che si cancelli la memoria storica dell’area Parco della Rimembranza. “Riteniamo necessario che venga individuata una soluzione alternativa, quale potrebbe essere l’area situata all’incrocio di via Fortore con Viale Due Giugno, facendo ricorso ad una convenzione pubblico-privato, ed idonea per una verifica della progettazione definitiva ed esecutiva” conclude il Consiglio d’Amministrazione.