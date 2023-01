In Puglia la 'Marcia dei bruchi': partirà da San Severo l'iniziativa per la pace promossa da John Mpaliza

Il Comune di San Severo ha aderito a ‘La marcia dei bruchi’, iniziativa nata dall’idea dell’ingegnere John Mpaliza, marciatore per la pace e attivista per i diritti umani originario del Congo, e svoltasi per la prima volta nel marzo del 2022 in Trentino Alto Adige.

“L’iniziativa stata accolta e promossa nel nostro territorio dalla Consulta delle Associazioni, considerando le importanti finalità, che, attraverso essa, è possibile perseguire relativamente alla sensibilizzazione ai temi della difesa della pace, del creato, e dei diritti umani”, commenta il sindaco di San Severo Francesco Miglio.

Alla Consulta delle associazioni sarà affidato il compito di coordinare gli incontri preparativi con Mpaliza, nonché la realizzazione dell’iniziativa, che si terrà sabato 25 febbraio 2023, con partenza da San Severo. La marcia proseguirà lungo tutta la Puglia per concludersi a Bari il 5 e 6 aprile prossimi.

Biografia John Mpaliza

Classe ’69, dal 1988 al 1991 ha studiato Ingegneria Politecnica presso l’Università di Kinshasa, prima di essere costretto a lasciare il Congo per questioni politiche. Dopo un biennio trascorso in Algeria, nel 1993 arrivò in Italia. Richiedente asilo fino al 1996, tre anni dopo riprese gli studi conseguendo una laurea breve in Ingegneria informatica presso l’Università degli studi di Parma. Ha lavorato per 12 anni come programmatore/sistemista presso il Comune di Reggio Emilia, prima di lasciare tutto e dedicarsi a ciò per cui combatte, la pace in Africa. Da oltre 10 anni organizza incontri e marce a livello nazionale e internazionale, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, nazionali e internazionali, sul dramma che vive il popolo congolese. Più conosciuto come il “Peace Walking Man”, John Mpaliza è stato insignito del Premio per la Pace Giuseppe Dossetti nel 2017 e, sempre nel 2017, ha ricevuto una menzione speciale al Premio Volontario Internazionale del Focsiv.