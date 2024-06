A San Severo sorgerà una nuova caserma della GdF

Sottoscritto il contratto di cessione del diritto di superficie per la costruzione della nuova caserma della Guardia di Finanza, a San Severo.

L'atto, novantennale, è stato sottoscritto questa mattina, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, tra il Comune di San Severo e l’Agenzia del Demanio.

La nuova caserma della Guardia di Finanza sorgerà sui cespiti comunali individuati in via Prezzolini, angolo via Martiri di Cefalonia, a ratifica delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 11/11/2022 e successiva n. 11 del 19/04/2024 e costituirà un presidio aggiuntivo, in termini di sicurezza, nel territorio di San Severo.

Alla firma erano presenti il dirigente Area I - Patrimonio Adriano Saracino, il segretario generale Luciana Piomelli, i vertici dell’amministrazione comunale, il Clcomandante provinciale della Guardia di Finanza Leonardo Ricci, il capitano della Compagnia di San Severo Francesco Fedele, la referente dell’Agenzia del Demanio Luisa Scarpa, la quale ha agito in nome e per conto dello Stato -ed in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.