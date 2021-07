San Severo, la Giunta comunale delibera l'intitolazione di Largo Enrico Berlinguer

La Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, con proprio atto n. 129 in data 21 luglio 2021, su proposta dell’Assessore con delega alla Toponomastica Valentina Stocola, ha deliberato l’approvazione del Largo On. Enrico Berlinguer (già parte di Largo Sanità).

“Abbiamo dato seguito – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Stocola - ad una petizione popolare presentata al Comune di San Severo da diverse aree di sinistra nel corso del 2014 (primi firmatari l’attuale Assessore alle Politiche Agricole ed Attività Produttive Felice Carrabba e il concittadino Umberto della Vella) in concomitanza della ricorrenza dei 30 anni della sua scomparsa. Con tale petizione veniva chiesto al Comune la denominazione di uno spazio urbano intitolato all’On. Enrico Berlinguer, notissimo esponente politico del Partito Comunista Italiano del secondo dopoguerra, di cui è stato per decenni Segretario Nazionale. Dopo aver sentito i componenti della apposita Commissione Toponomastica del Comune ed il parere positivo espresso dalla predetta commissione, abbiamo ritenuto di procedere all’intitolazione di uno spazio urbano a sud dell’abitato che sarà dunque denominato Largo On. Enrico Berlinguer (già parte di Largo Sanità)”.

Si tratta di un’area compresa tra Corso Amedeo D’Aosta, Via Antonio Jannarelli complesso residenziale economico e popolare e Largo Sanità: largo Sanità è stato conseguentemente diviso in due parti a destra ridenominato all’On. Berlinguer lasciando il lato sinistro come largo Sanità. La Giunta, pertanto, per quanto detto in premessa ha proceduto alla ridenominazione dell’area urbana compresa tra le vie: Corso A. D’Aosta, Largo Sanità, recinzione case popolari e Via A. Jannarelli a largo on. Enrico berlinguer per una superficie di mq. 200,00. La deliberazione municipale sarà trasmessa alla Prefettura/U.T.G. della Provincia di Foggia per il seguito di competenza e al Dirigente dell’Area IV e dell’Area V per gli atti consequenziali di rispettiva competenza.